Pkw nach Kollision gegen Hauswand geschleudert - eine Verletzte

Worms. Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Worms wurde eine Person leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei kollidierte eine Autofahrerin mit einem Pkw, nachdem sie diesen beim Abbiegen in die Andreasstraße übersah. Durch den Aufprall wird der Pkw der jungen Frau über eine Verkehrsinsel geschleudert und im Bereich des Radkastens auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Sie verletzt sich leicht am Knie. Der bevorrechtigte Pkw, der laut Zeugen zu schnell fuhr, geriet durch die Kollision nach rechts über den Gehweg gegen eine Hauswand. An der Hauswand entstand leichte Schaden, am Pkw hoher Sachschaden im Bereich des Radkastens Fahrerseite. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war über 1 Stunde zwecks Unfallaufnahme und Räumung gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 30000 Euro.

