Dielheim. Ein Auto mit Anhänger ist am Mittwochmittag, gegen 11 Uhr, auf der A 6 in Höhe Dielheim ins Schlingern geraten und umgekippt. Nach Angaben der Polizei waren zeitweise der linke sowie der mittlere Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr staut sich aktuell auf rund drei Kilometer Länge. Um 14 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1