PKW in Schwetzingen zerkratzt - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein geparkter Pkw ist zwischen Freitagabend und Samstagmorgen mit einem spitzen Gegenstand in Schwetzingen mutwillig zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Weinbrennerstraße. Der schwarze Mercedes-Benz wurde an beiden Türen sowie am Kotflügel zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/2880 in Verbindung zu setzen.