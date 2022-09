Pkw in Edingen-Neckarhausen aufgebrochen – Mittelkonsole ausgebaut

Edingen-Neckarhausen. Das Navigationssystem samt Mittelkonsole hat ein bislang unbekannter Täter in Neckarhausen in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ausgebaut. Wie die Polizei mitteilte, brach der Täter in einen in der Lilienstraße, Neu-Edingen abgestellten BMW ein. Der Geschädigte stellte das Auto gegen 21:30 Uhr ab. Am folgenden Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr bemerkte der den Diebstahl.

Nachdem die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, entwendeten die Unbekannten das eingebaute Navi, die komplette Mittelkonsole des Fahrzeuges inklusive Display, den Fahrerairbag des Lenkrads sowie Sonnenbrillen und Bargeld. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203 / 892029 zu melden.

Die Polizei weißt daraufhin:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück! Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer gut beleuchteten Stelle ab! Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten beispielsweise Fahrzeuge absuchen oder ableuchten.