Bad Dürkheim. Ein Pkw ist in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein 39-jähriger Autofahrer das brennende Fahrzeug am Dienstag, gegen 8.30 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defektes selbst entzündet.

Die freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Totalschaden, verletzt wurde aber niemand.