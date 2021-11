Pkw-Fahrer übersieht Absperrung auf B9 und verletzt zwei Beamte

B9/Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen sind vier Personen, darunter auch zwei Polizeibeamte, in Frankenthal leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sicherten die beiden Beamten zunächst ein auf der B9 bei Worms in Richtung Frankenthal zwischen den Abfahrten Rheinufer 2 und 1 verunfalltes Auto ab. Dieses befand sich auf der rechten Spur und musste in Folge eines Wildunfalls abgeschleppt werden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer übersah die Absperrung und führte eine Vollbremsung durch, um einen Unfall zu verhindern. Die beiden Polizisten im Alter von 24 und 26 Jahren kontrollierten daraufhin den 25-jährigen Fahrer. Währenddessen übersah ein 36-jähriger Fahrer ebenfalls die Absperrung und kollidierte mit dem abgestellten Auto des 25-Jährigen. Das Fahrzeug des 25-Jährigen schob sich in der Folge auf den Streifenwagen sowie den dort stehenden Beamten.

Durch den Unfall verletzten sich beide Polizisten sowie der 51-jährige Beifahrer des kontrollierten 25-Jährigen und der 36-jährige Fahrer leicht. Bis auf den 36-Jährigen wurden alle Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12 500 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer von etwa 3 Stunden vollgesperrt werden.