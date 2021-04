Pkw erfasst 39-jährige Rollstuhlfahrerin

Heidelberg. Eine Rollstuhlfahrerin ist bei einem Unfall in Heidelberg am späten Montagabend verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei prallte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer um 21.30 Uhr mit der 39-Jährigen, die gerade mit ihrem elektronischen Rollstuhl einen Fußgängerweg überquerte, zusammen.

Durch den Zusammenstoß fiel der Rollstuhl zur Seite, wobei die Frau an Kopf und Schulter verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen gegen den Autofahrer aufgenommen.

