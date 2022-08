Hirschberg. Derzeit ist die A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und Hirschberg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet und die Polizei bestätigte, ist ein Pkw in Fahrtrichtung Heidelberg in Brand geraten. Weitere Infos folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1