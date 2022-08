Pizza für Weinheimer Feuerwehr

Weinheim/Sandhausen. Weinheim/Sandhausen. Zu fast 200 Einsätzen musste die Feuerwehr alleine in Sandhausen nach den heftigen Unwettern am Freitagabend ausrücken – für die Gemeinde alleine war dies nicht zu bewältigen. Daher wurden neben weiteren Feuerwehren aus dem Rhein-Neckar-Kreis auch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zur Überlandhilfe angefordert, wie die Weinheimer Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Eine Einsatzstelle werde dabei den Kollegen besonders in Erinnerung bleiben: Nachdem ein Bewohner, dessen Keller ausgepumpt werden musste, erfahren hatte, dass die Hilfe extra aus Weinheim kam, verschwand er in seiner Küche. Dort wälzte der Sandhausener Teig und bereitete selbst gemachte Pizza zu. Nach der Arbeit und einem wasserfreien Keller hätten die Feuerwehrkräfte die Pizza dankend angenommen, teilte die Weinheimer Feuerwehr weiter mit. Dies sei in schönes Symbol für ein gemeinsames Miteinander.

Viele Betroffene im südlichen Rhein-Neckar-Kreis seien von dem heftigen Starkregenereignis überrascht worden, so die Feuerwehr. Hier habe sich einmal mehr gezeigt, wie schnell man in Notsituationen kommen könne.

