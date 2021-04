Pilzbefall macht Domsanierung schwieriger und teurer

Speyer. Die Grundsteine liegen seit bald 1000 Jahren, aber fertig wird der Speyerer Dom als Bauwerk wohl nie. Das wurde am Mittwoch erneut deutlich, als die jüngste deutsche Dombaumeisterin Hedwig Drabik (35) vor Journalisten in einer Videokonferenz zeigte, wie aufwendig die Sanierung der derzeit eingerüsteten Vierungskuppel ist. Ein Pilz (Schwamm) hat sich seit den 60er Jahren im dort verbauten Gehölz ausgebreitet und macht umfangreiche Zimmerer- und Klempnerarbeiten notwendig. Am Ende werden es statt der ursprünglich veranschlagten 500 000 Euro etwa 1,8 Millionen Euro sein, die dieser Teil der Restaurierung verschlingt. Und das nächste Vorhaben steht laut Drabik schon bevor. Die Osttürme, vom Rhein aus gut zu sehen, werden im Sommer von einem Hubsteiger aus unter die Lupe genommen – die nächste Baustelle, nachdem im vergangenen Jahr die Vorhalle der Kathedrale für 700 000 Euro hergerichtet wurde.

Die eingerüstete Vierungskuppel am Speyerer Dom. © Hedwig Drabik

Die Arbeit geht am Dom nicht aus, allerdings zeichnen sich finanzielle Engpässe ab. Auch aufgrund der sinkenden Kirchensteuereinnahmen sei für die kommenden Jahre ein Sparkurs angesagt, erläuterte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl. Ursächlich sind vermehrte Kirchenaustritte – wohl auch im Zuge der Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche. Derzeit werde noch beraten, an welchen Stellen genau gespart werde, so Kohl. Umso wichtiger ist für die lebenslange Domsanierung die Unterstützung durch öffentliche Stiftungen und private Spender. Den größten Brocken der Sanierungskosten trägt aber nach wie vor das Land Rheinland-Pfalz.

Auch die Corona-Pandemie macht den Verantwortlichen rund um die Kathedrale zu schaffen. Im Jahr 2020 reisten viel weniger Menschen zum Dom, der als eines der zentralen Kulturdenkmäler der Region gilt. 224 000 Euro aus Einnahmen an Eintrittsgeldern für Kaisersaal oder Krypta seien deshalb verloren gegangen. Statt rund 1400 Führungen wie im Jahr 2019 seien es im vergangenen Jahr nur 283 gewesen, erklärte die Leiterin des Besuchermanagements, Friederike Walter. „Der Haushalt war 2020 noch ausgeglichen, in diesem Jahr wird uns das wohl nicht gelingen.“ Am meisten gelitten habe die Dommusik, sagte Walter. Dort habe die größte Herausforderung darin bestanden, die Chorarbeit aufrechtzuerhalten.

Bei allen Barrieren sei der Dom seit Pandemie-Beginn keinen Tag geschlossen gewesen, erinnerte Kohl. Seit 11. Juni 2020 seien durchgehend Gottesdienste gefeiert worden – immer in Absprache mit den Behörden und nach den geltenden Regeln. Gottesdienste werden derzeit mit maximal 100 Teilnehmern, Datenerfassung und festen Sitzplätzen gefeiert.

