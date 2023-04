Neustadt/Weinstraße. Rund drei Tage soll in Neustadt an der Weinstraße eine Pflegerin eine pflegebedürftige Frau unversorgt und allein in ihrer Wohnung zurückgelassen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll die 27 Jahre alte Frau zudem Bargeld gestohlen haben. Polizisten hatten die pflegebedürftige Frau bereits im März dehydriert in ihrer Wohnung gefunden. Die genaueren Hintergründe, das Motiv und die Umstände der Tat seien noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen laufen.

