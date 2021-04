Nicht nur die katholische Kirche hat mit Austritten zu kämpfen. Auch Protestanten macht Mitgliederschwund zu schaffen. Die von Wissenschaftlern der Universität Freiburg erarbeitete Studie „Projektion 2060“ geht davon aus, dass in den nächsten vier Jahrzehnten etwa die Hälfte der zahlenden Gläubigen verloren geht - eine Prognose, welche die in Heidelberg sitzende und in der Metropolregion

...