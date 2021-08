Pferderettung aus Bachlauf

Freimersheim. Glück im Unglück hatten am Sonntagnachmittag eine 13-jährige Reiterin und ihr Pferd im Bereich der Freimersheimer Mühle. Wie die Polizei in Edenkoben mitteilte, hatte sich das Tier auf einem Schotterweg erschrocken, es scheute und rutschte in einen angrenzenden Bachlauf. Dort steckte es rücklings fest und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Zusammen mit der Berufstierrettung Rhein-Neckar konnte die Feuerwehr das Pferd wohlbehalten bergen, auch die junge Reiterin blieb unverletzt. Die L 540 war wegen der Bergungsarbeiten für rund 30 Minuten zwischen Freimersheim und Altdorf voll gesperrt.

