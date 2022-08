Pferde und Rinder durchbrechen Zaun

Birkenau. Hufgeklapper statt Autogeräusche? Die Anwohner in Nieder-Liebersbach und Birkenau trauten am späten Dienstagabend zunächst nicht ihren Ohren – doch sie sollten recht behalten: 21 Pferde und fünf Kühe galoppierten aus Richtung Ober-Liebersbach nach Nieder-Liebersbach und weiter über die Hauptstraße durch Birkenau in Richtung Reisen.

Zahlreiche Meldungen über die ausgebüxten Tiere gingen im Laufe des Abends bei der Polizei ein, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch auf Anfrage mitteilt. Und auch in den sozialen Netzwerken machte am Dienstagabend die Meldung der galoppierenden Tiere auf den Straßen von Birkenau schnell die Runde.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilt, kam es zu keinen Unfällen zwischen Mensch und Tier. Zwei der insgesamt 21 Pferde, die gemeinsam mit fünf Rindern eines anderen Landwirts auf einer benachbarten Koppel ausgebüxt waren, verletzten sich bei ihrer Flucht jedoch leicht. Sie wurden von einem Tierarzt vor Ort versorgt und befanden sich gegen Mitternacht wieder mit allen anderen Pferden auf dem Gelände des Steinmannhofs in Nieder-Liebersbach.

Wildschweine als Auslöser?

Und auch Horst Steinmann, Betreiber des Hofs, ist erleichtert: „Gott sei Dank ist relativ wenig passiert. Die beiden verletzten Pferde haben eine zweitägige Boxenruhe verordnet bekommen. Die restlichen Pferde befinden sich schon wieder auf einer anderen Koppel“, sagt er.

„Was genau der Auslöser war, wissen wir nicht und können wir nur vermuten“, so Steinmann. Er erhielt am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr einen Anruf von einer Besitzerin eines der Pensionspferde, die ihn auf die ausgebüxten Tiere aufmerksam machte. Diese befanden sich auf einer Koppel und müssen plötzlich unruhig geworden sein. Diese Koppel grenzt an den Wald, eventuell könnten Wildschweine die Pferde aufgeschreckt haben, vermutet Steinmann. „Der Zaun der Koppel wurde durchgerannt.“ Steinmann wird noch mehrere Tage mit den Reparaturarbeiten am Zaun beschäftigt sein. So eine Situation habe der Betreiber des Hofs noch nie erlebt.

Während sich die Anrufe von aufmerksamen Anwohnern bei der Polizei um 22.30 Uhr häuften, stieg Steinmann sofort in sein Auto und fuhr den Pferden hinterher. Zahlreiche Helfer in Nieder-Liebersbach und in der Gemeinde Birkenau unterstützen Steinmann beim Einfangen beziehungsweise Lenken der Kühe und Pferde, was sich als nicht gerade einfach herausstellte.

Nacht in Boxen verbracht

„Ich habe dann den Weg von Birkenau in Richtung Reisen versperrt, damit die Pferde wieder umdrehen mussten. So haben wir sie wieder hoch in Richtung Nieder-Liebersbach lenken können.“ Gegen Mitternacht befanden sich alle Tiere wieder auf dem Gelände und verbrachten die Nacht in Boxen.