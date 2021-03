Lorsch. Am Sonntagmittag ist die A 67 in Höhe der Anschlusstelle Lorsch kurzzeitig voll gesperrt worden. Grund war ein Pferd, dass frei auf der Fahrbahn lief. Wie die Polizei informierte, hatte das Reitpony bei einem Ausritt vor dem Ball eines Spaziergängers gescheut und seine Reiterin abgeworfen. Eine Pferdekennerin vor Ort konnte das 6-jährige Tier einfangen. Die 46-jährige Pferdebesitzerin aus Bensheim konnte erreicht werden. Das Pferd wurde anschließend unverletzt mit einem Pferdeanhänger in Sicherheit gebracht. Auch die Reiterin hatte sich nach Angaben der Polizei bei ihrem Sturz nicht verletzt.

