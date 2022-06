Pfalzwein kürt neue Winzergeneration

Neustadt. Sie kommen aus Deidesheim, Gimmeldingen oder Eschbach: 20 Nachwuchstalente wurden zur neuen „Jungen Pfalz“ gewählt. Wie der Marketingverein Pfalzwein am Dienstag mitteilte, zählen sie damit zu den besten Jungwinzerinnen und Jungwinzern der Pfalz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine fünfköpfige Jury – besetzt mit Sommeliers, Händlern, Journalisten und Influencern aus ganz Deutschland – entschied in einer Blindverkostung gemeinsam über die Zusammensetzung der neuen Gruppierung. In den kommenden zwölf Monaten sollen die Jungwinzerinnen und Jungwinzer als Markenbotschafter des Pfälzer Weins unter dem Namen „Die Junge Pfalz“ auftreten, hieß es weiter.

„Die Weinwelt ist im Wandel, und diese Dynamik wird auch von den vielen jungen Talenten bestimmt. Das zeigt auch der Wettbewerb ,Die Junge Pfalz’, der sich einmal mehr großer Beliebtheit erfreut hat. Die ausgewählten Winzerinnen und Winzer haben längst ihren eigenen Stil entwickelt und überzeugen durch die Bank mit einer ausgesprochen hohen Qualität an Weinen“, betonte Boris Kranz, Erster Vorsitzender des Pfalzwein.

Vorstellung in sozialen Medien

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Winzerwoche: Jung, chillig und genussreich Mehr erfahren Blaulicht Prozess wegen verbotenen Autorennens bei Weisenheim beginnt - Drei Tote bei Unfall Mehr erfahren

Verdient hätten sich die 20 Nachwuchs-Weinmacherinnen und Weinmacher durchgesetzt. „Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr neue Zugpferde haben, um den Pfälzer Wein deutschlandweit jung und dynamisch zu präsentieren“, freute sich Kranz.

Die einzelnen Winzerinnen und Winzer sollen nun in den kommenden Wochen auf den sozialen Netzwerken von Pfalzwein (www.facebook.com/Die.Pfalz) und bei Instagram (@zumwohldiepfalz) vorgestellt werden. Die Jungwinzer erwarte eine Reihe an Terminen und Aktionen in verschiedenen deutschen Städten, um die Gruppe und auch ihre Weine bekannt zu machen, teilte Pfalzwein mit. Seit 1952 ist der Verein für die offizielle Weinwerbung für die Pfalz zuständig. her