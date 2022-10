Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landwirtschaft Pfälzischer Weinbau am Limit - aber der Krisenjahrgang wird super

So trocken war es noch nie und trotzdem erwarten die Winzer am Haardtrand teilweise hervorragende Produkte. Nun trauen sich Vermarkter sogar an den erfolgreichen Solgan "Zum Wohl die Pfalz". Was passiert da?