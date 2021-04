Pfälzische Synode tagt erstmals digital

Speyer. Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz findet am Freitag, 16., und Samstag, 17. April, coronabedingt erstmals in ihrer Geschichte digital statt. Unter anderem entscheiden die Synodalen über eine Neuausrichtung der Publizistik und der landeskirchlichen Öffentlichkeitsarbeit sowie über den Umgang mit Darstellungen menschenfeindlichen Gedankenguts, wie die Landeskirche am Montag in Speyer mitteilte. Die Tagung ist die 13. und letzte der aktuellen Landessynode, die von 2015 bis 2021 gewählt ist. Mit einer Video-Botschaft richtet sich Thomas Stubenrauch, persönlicher Referent und Stellvertreter des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann, am Freitag an die Synodalen. Am Samstag beraten sie den Abschlussbericht der Konsolidierungskommission.

Tagung auf Youtube: http://u.epd.de/1tot