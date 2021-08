Der Integrationsbeauftragte der pfälzischen Landeskirche, Helmut Guggemos, hat die starke psychische Belastung von Flüchtlingen in den sogenannten Anker-Zentren kritisiert. Dass die Rückführung durch die Anker-Zentren nicht schneller gehe, sei den Beteiligten von Anfang an klar gewesen, sagte Guggemos dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Speyer. „Wenn die Identität des Antragstellers nicht

...