Pfälzer Paar landet auf Platz fünf

Mutterstadt. Für Florian und Charlene Gallant war der vierte Adventssonntag ein besonders aufregender Tag: Das Mutterstädter Ehepaar stand bei der Sat.1-Musikshow „The Voice of Germany“ im Finale. Im Team des Pfälzer Coachs Mark Forster wollten sie gewinnen. Leider haben die sympathischen Sänger am Ende nicht genügend Anrufe von Zuschauern bekommen. Der 36-Jährige und seine 32-jährige Frau belegten schließlich den fünften Platz. Auf dem Siegertreppchen stand der 29-jährige Sebastian Krenz, der von Sänger Johannes Oerding gecoacht wurde. Zweite wurde Gugu Zulu vom Team Nico Santos. Katarina Mihaljevic, Sarah Connors Schützling, wurde Dritte während Linda Elsener, das Talent von Elif, den vierten Platz erreichte. Moderiert wurde der Abend von Lena Gercke und Steven Gätjen, der für den frischgebackenen Vater Thore Schölerman eingesprungen war. „Ich glaube, das wird eine Megashow“, freute sich Gätjen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Florian und Charlene Gallant überzeugten mit Stimme und Ausstrahlung. © Sat.1

„Sie entscheiden, wer ,The Voice of Germany 2021’ wird“, sagt er zum Publikum. Mit dem Song „Shake it out“ von Florence and the Machine eröffnen alle sechs Finalisten die Show. Zudem steht für jedes der fünf Teams noch ein Lied auf dem Programm, das sie zusammen mit ihrem Coach singen, und ein Stück, das sie mit einem prominenten Gaststar auf die Bühne bringen.

Mit Mark Forster auf der Bühne

Charlene und Florian Gallant performen zusammen mit dem Sänger James Morrison sein Lied „Who’s gonna love me now“. Noch im Halbfinale haben die Gallants von dem 37-Jährigen die Ballade „Broken Strings“ gesungen und sich damit ins Finale katapultiert – in der Endrunde dürfen sie dann mit ihm zusammen gar auf die Bühne.

Mark Forster findet, dass die Stimmfarbe von Florian Gallant und James Morrison ähnlich ist. Der Mutterstädter ist begeistert von dem Duettpartner: „Er ist ein richtig guter Musiker und eine Legende“, sagt Gallant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch seine Frau freut sich, mit Morrison aufzutreten: „Es ist eine große Ehre.“ Und der Brite ist ebenfalls von dem singenden Paar angetan: „Ihr werdet es rocken“, ist er sich sicher.

Unvergessliche Reise

Charlene Gallant, die in ihrem Glitzeroverall viel Glamour versprüht, und ihr Mann Florian verzaubern mit Stimmkraft und Ausstrahlung. Auch bei ihrem eingängigen Song „Above and Beyond“, den Mark Forster für die beiden geschrieben hat und den er mit ihnen präsentiert, geben die Künstler aus der Pfalz alles. „Ich hab dich neu lieben gelernt auf der Bühne“, gesteht Florian seiner Frau.

Das Mutterstädter Duo blickt gerne auf die Reise zurück. „Das kann uns niemand mehr nehmen“, sagt Florian Gallant. „Das werden wir niemals vergessen.“