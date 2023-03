Mannheimer Morgen Plus-Artikel Metropolregion „Pfälzer Grumbeere“: Ab Mitte Mai gibt es ackerfrische Frühkartoffeln

In der Pfalz und in Rheinhessen hat die Aussaat der ersten „Pfälzer Grumbeere“ begonnen. Die Anbaumenge ist so groß wie im Vorjahr: Etwa 4000 Hektar. Rund 1200 Hektar vorgekeimte Grumbeere werden geschützt unter Folie angebaut