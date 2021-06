Pfälzer erfüllt Traum vom Leben im Bus

Limburgerhof. Hammerschläge schallen durch die Halle und immer wieder kreischt eine Säge. In Aaron Steinrocks Werkstatt in Limburgerhof stehen sechs Transporter nebeneinander, die ein ganz neues Leben vor sich haben. Denn der 28-Jährige und sein sechsköpfiges Team verwandeln die ehemaligen Handwerkerbusse in individuelle Freizeitmobile. „Ich erfülle gerne Träume - meinen eigenen habe ich mir ja auch erfüllt“, plaudert der Pfälzer vergnügt beim Rundgang durch sein Reich. Gerade durch die Pandemie mit geschlossenen Hotels und Beherbergungsverboten erlebe Campen einen neuen Boom.

Garage gemietet

„Vanlife“ - also Leben im Bus - heißt die Art zu Reisen, die auch das Leben des Pfälzers völlig umgekrempelt hat - schon vor Corona. Nach seiner Ausbildung zum Systemelektroniker und dem BWL-Studium in Mannheim hat Aaron Steinrock bei einem großen Technologie-Unternehmen gearbeitet. „Das hat mir schon Spaß gemacht, aber es war viel Arbeit im Büro, viel Zeit in Hotels und bei Kunden, aber sehr wenig Zeit für ein Hobby. Dann habe ich mir vor vier Jahren einen roten VW T3 zum Umbauen gekauft“, erzählt er. Erst habe er auf einem Parkplatz herumgebastelt, später in einer gemieteten Garage in seiner Heimatstadt Neustadt. „Auf den Reisen haben mich plötzlich Leute angesprochen, ob der Bus zu verkaufen sei, weil er ganz anders ist als die Vans von der Stange. Irgendwann habe ich ihn tatsächlich verkauft und den Erlös in ein neues Projekt gesteckt.“ Über die sozialen Netzwerke wie Instagram und Facebook hat der Pfälzer viele „Vanlife“-Anhänger an seiner Arbeit teilhaben lassen. So kamen plötzlich immer mehr Aufträge für Umbauten. Irgendwann habe er seinen Bürojob gegen die Selbstständigkeit getauscht. Mittlerweile hat der Betriebswirt im Gewerbegebiet Friedensau in Limburgerhof die Manufaktur „Van Weekend“ gegründet und sein Hobby zum Beruf gemacht.

„Der Ducato hat mal einem Metallbauer gehört, da sind noch überall Späne“, berichtet Jonathan, der gerade einen weißen Transporter entkernt. „Der ist gestern reingekommen und jetzt müssen erst einmal Bodenplatten und Wandverkleidung raus“, erklärt Aaron, während Werkstatthund „Oscar“ - ein stattlicher schwarzer Gordon Doodle - neugierig ins Innere guckt. „Am liebsten verschleppt er Holzteile oder Pläne“, verrät Jonathan und krault Oscars wuscheliges Fell.

Von der Idee zum Projekt

Die meisten Busse hätten zwischen 100 000 und 150 000 Kilometer auf dem Buckel, wenn sie zum Umbauen gebracht werden. „Viele Kunden haben Wünsche, aber keinen konkreten Plan, den erarbeiten wir dann gemeinsam.“ Alle Wünsche kann der Start-up-Unternehmer aber nicht erfüllen. „Es gibt Grenzen, ein Kunde wollte, dass sein 600-Kilo-Pferd unten steht und er darüber in der Kabine schlafen kann. Das wäre weder sicherheitstechnisch möglich, noch artgerecht gewesen, deshalb habe ich diesen Auftrag abgelehnt.“ Auch einen Kaminofen - was viele Leute aus US-Dokumentationen kennen - lasse der TÜV in Deutschland nicht zu. „Aber ein Klavier haben wir schon eingebaut.“

Vergleich mit Morlock Motors

Ein roter Bus wird mit Spezialmöbeln ausgestattet. „Die kommen aus dem Schiffsbau, sind leichter und wasserresistent. Man darf also mal vergessen, das Fenster zu schließen, wenn es regnet.“ Ganz vorne am Eingang parkt das Vorführfahrzeug, ein grauer Ducato mit Dachterrasse, wo Platz für eine Hängematte ist. Innen verbreiten Fichtendecken mit Lichtspots, Laminatboden und helle Möbel eine heimelige Atmosphäre. Damit der Van von Campingplätzen und Strom unabhängig ist, baue das Team in jeden Bus Tanks mit Frischwasser und eine Solaranlage ein. „Vier bis fünf Tage kann man völlig autark stehen.“ Der Kundenkreis sei bunt gemischt: „Vom 21-Jährigen, der nach dem Abi los will, über die fünfköpfige Familie bis zum 55-Jährigen, der seinen Feierabend genießen will, ist alles dabei. Und weil wir gut und günstig sein wollen, kostet ein Umbau - je nach Ausstattung - zwischen 14 000 und 22 000 Euro.“

Oft werde sein Tüftler-Team mit den Schraubern von Morlock Motors aus dem Westerwald verglichen, die im Fernsehen Karriere gemacht haben. „Das stört uns nicht“, sagt Steinrock lachend. „Wir sind auch eine kreative Truppe, die mit Leidenschaft Fahrzeuge umbaut - der Vergleich passt also ganz gut.“