Personal gesucht

Rhein-Neckar. Wegen des Ausbaus der mobilen Impfteams, der dauerhaften Impfaktionen sowie der Impfstützpunkte sucht das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis dringend medizinisches Fachpersonal. „Wir können die Zahl der Impftermine nicht erhöhen, wenn wir nicht genügend entsprechend ausgebildetes Personal haben, das wir für die Aufbereitung des Impfstoffs und die Impfungen selbst einsetzen können“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, am Mittwoch. Die Tätigkeiten wie Impfungen unter ärztlicher Anleitung oder die Dokumentation von Impfungen und Terminplanung würden selbstverständlich vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als Arbeitgeber vergütet.

Mindestens 16 Stunden pro Woche

Gesucht werden medizinische Fachangestellte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger, Notfallsanitäter und Rettungsassistenten – jeweils mit abgeschlossener Ausbildung. Auch Medizinstudierende ab dem 7. Semester und im Praxisjahr können bei den Impfungen eingesetzt werden.

Einstellungsvoraussetzung ist zudem die Bereitschaft, mindestens 16 Stunden in der Woche (zwei Schichten à 8 Stunden) arbeiten zu können. Ein Impf- oder Genesenennachweis wird ebenfalls vorausgesetzt. Auch Personen, die sich bereits im Ruhestand oder in Elternzeit befinden, können sich bewerben. her