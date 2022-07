Person in Zimmer eingeschlossen - Polizeieinsatz am PZN in Wiesloch

Wiesloch. Zu einem größeren Einsatz sind am Sonntagabend Polizeikräfte ans Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch ausgerückt. Auch Spezialeinheiten und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich eine Person in ihrem Zimmer eingeschlossen. Der Patient wurde unverletzt überwältigt und verbleibt in überwachter ärztlicher Obhut.

