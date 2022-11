Person in Sinsheim von Auto angefahren - Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

Sinsheim. Eine Person ist am Donnerstagmittag in Sinsheim von einem Auto erfasst worden. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz nach 13 Uhr in der Dührener Straße. Über den Unfallhergang sowie zur Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren.

