Edingen-Neckarhausen. Eine Person ist auf der L637 in Edingen-Neckarhausen am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr von einem Auto erfasst worden. Ersten Polizeiinformationen zufolge wurde die Person auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle an der L637, Mannheimer Straße erfasst.

Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.