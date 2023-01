Schwetzingen. Eine Person ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwetzingen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die Person in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An der Kreuzung Friedrichsfelder Landstraße / Am Langen Sand kam es zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn bis 16.50 Uhr gesperrt.

Schwetzingen: Person bei Verkehrsunfall eingeklemmt Schwetzingen, 11.01.2023: Eine Person ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwetzingen eingeklemmt worden. © priebe

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.