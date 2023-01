Schwetzingen. Eine Person ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwetzingen eingeklemmt worden. Nach Polizeiangaben kommt es deshalb an der Kreuzung Friedrichsfelder Landstraße / Am Langen Sand zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen ist die Fahrbahn derzeit gesperrt.

Verkehrslenkende Maßnahmen sind vor Ort eingerichtet, teilte die Polizei in einer ersten Pressemitteilung mit.