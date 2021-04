Schriesheim. Bei einem Küchenbrand mit Verpuffung ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Max-Planck-Straße in Schriesheim aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohngebäude zu dem Unfall. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

