Person bei Autounfall in Weinheim in Fahrzeug eingeklemmt

Weinheim. Eine 60-Jährige ist nach einem Zusammenstoß zweier Autos in Weinheim am Donnerstagabend in einem der Fahrzeuge eingeklemmt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17:40 Uhr im Kreuzungsbereich der Viernheimer Straße und der B38. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen. Neben ihr und dem anderen Fahrzeugführer wurde auch ihr Beifahrer leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise geben möchte, kann dies unter der Telefonnummer 0621/174-4220 tun.