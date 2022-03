Per Fahrrad die Region erkunden

Rhein-Neckar. Die Rad-Saison kann starten: Die RadGuides Rhein-Neckar haben ihr neues Jahresprogramm veröffentlicht. Die 21 Ehrenamtlichen haben für den Zeitraum von März bis Oktober 58 geführte Touren durch die Oberrheinebene, das Neckartal und den Odenwald, die Bergstraße und den Kraichgau vorbereitet. „Das neue Programm ist ein Mix aus bewährten Touren aus dem Vorjahr und Neuem“, erklärt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises und Initiatorin des Projekts.

So gibt es im Mai zwei neue Touren an der Bergstraße, im Juli zwei neue Touren ab und bis Heidelberg und auch Eberbach ist als Start- und Zielort dazugekommen. „Unsere Teilnehmenden dürfen sich auf viele spannende Geschichten freuen, kombiniert mit Radfahrspaß und ansprechenden Gruppenerlebnissen in herrlicher Natur. Wer unbekanntere Ecken und Pfade unserer Heimat kennenlernen möchte, ist hier genau richtig“, so Otto.

58 Radtouren haben die RadGuides zusammengetragen. © Dorothea Burkhardt

Die erste geführte Tour startet am 26. März um 13 Uhr in Wiesloch und nimmt den Übergang vom Kraichgau in den Odenwald in den Fokus. Danach folgen fast jede Woche mehrere Touren, jede mit eigenem Schwerpunkt: Mal geht es mehr um historische Hintergründe, mal um Architektur oder Technik, mal um Naturphänomene – oder sogar um Kulinarisches wie den Spargel. Ein Sonderprogramm ist für den Tag der Regionen im Herbst geplant.

Die Termine können auf www.deinefreizeit.com eingesehen werden und werden im digitalen Veranstaltungskalender des Freizeitportals regelmäßig aktualisiert. Eine pdf-Datei des Programms kann als PDF über www.deinefreizeit.com heruntergeladen werden. red