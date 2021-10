Edesheim. Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin hat am Samstag ein 12-jähirges Kind in Edesheim mit ihrem Fahrrad erfasst. Nach Polizeiangaben, fuhr die Frau mit ihrem Rad auf der Ludwigstraße in Edesheim, als das Kind quer über die Fahrbahn lief. Die Seniorin konnte dem Mädchen nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Sowohl die 67-Jährige Pedelec-Fahrerin als auch das 12-jährige Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Pedelec entstand zudem Schaden in Höhe von 50 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1