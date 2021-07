Pedelec-Fahrer kollidiert mit entgegenkommendem Auto und verletzt sich schwer

Frankenthal. Ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Sonntagabend mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Dabei verletzte er sich nach Angaben der Polizei vom Montag schwer. Der Geschädigte hatte gegen 19 Uhr eine Überführung der B 39 in Richtung Iggelheimer Straße in Hanhofen befahren. Nach dem Unfall wurde der 73-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sowohl die Unfallursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.