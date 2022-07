Ludwigshafen. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen beim Abbiegen in Ludwigshafen einen 30-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen. Das teilte die Polizei mit. In Folge der Kollision stürzte der 30-Jährige und verletzte sich. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Raschigstraße.

