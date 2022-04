Patient greift Rettungssanitäter an

Schwetzingen. Ein 28 Jahre alter Rettungssanitäter ist während eines Einsatzes in Schwetzingen von einem 42-jährigen Patienten angegriffen worden. Der Angreifer stand vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten, teilte die Polizei mit. Er hatte den Sanitäter bei dem Vorfall am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in der Karlsruher Straße zunächst verbal beleidigt. Daraufhin soll der Beschuldigte schreiend und in drohender Körperhaltung auf den 28-Jährigen zugelaufen sein. Nachdem der Versuch, die Distanz zu wahren, misslang, setze der Geschädigte ein Tierabwehrspray ein. Der 42-Jährige soll daraufhin mehrfach gegen die Ausrüstungsgegenstände des Einsatzfahrzeugs getreten und erneut auf den 28-Jährigen zu gerannt sein. Auch ein zweiter Einsatz des Tierabwehrsprays verfehlte seine Wirkung. Der Rettungssanitäter flüchtete schließlich zu Fuß.

Der 42-Jährige konnte schlussendlich von einer weiteren hinzukommenden Rettungswagenbesatzung und einer Polizeistreife festgenommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei weiter. Die Behörde ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung gegen den 42-Jährigen.