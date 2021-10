Patient aus forensischer Klinik des PZN Wiesloch geflohen

Rhein-Neckar. Die Polizei fahndet nach einem 42 Jahre alten Harmut H., der am Montag aus der forensischen Klinik des Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entwichen ist. Der Mann habe nach Angaben der Behörde gegen 13.30 einen begleitenden Aufenthalt auf einem Bauernhof genutzt, um zu fliehen. Durch die Ärzte sei eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen worden. Der 42-Jährige ist nach weiteren Angaben bereits seit 2011 Patient in der forensischen Klinik des PZN, wo er auf einer geschlossenen Rehabilitationsstation untergebracht ist.

Die Polizei beschrieb den 42-Jährigen mit einer Größe von 1,69 Metern und einem Gewicht von 88 Kilogramm. Er habe graue bis dunkelbraune Haare und sei Bartträger. Auffällig sei ein Muttermal an der rechten Wange. Zuletzt soll er mit einer dunkelblauen Regenjacke, einer dunkelblaue Jeans und grauen Turnschuhe der Marke Nike bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.