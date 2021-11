Patient aus Bayern angekommen

Speyer. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer hat am Wochenende einen intensivpflichtigen Corona-Patienten aus Bayern aufgenommen. Wie die Klinik am Montag mitteilte, wurde der 65-Jährige aus dem Klinikum Erding nach Speyer verlegt, weil dort keine Intensivkapazitäten mehr zur Verfügung standen. Der Mann werde beatmet, sein Gesundheitszustand sei aber stabil.

„Wir haben die Anfrage am Freitag gegen 12.30 Uhr über die Koordinierungsstelle beim Klinikum Ludwigshafen erhalten“, sagte Christian Hofstetter, Chefarzt der Klinik für Perioperative Medizin. Der Patient wurde mit einem Intensivtransportmobil nach Speyer gefahren. Für den ursprünglich geplanten Flug sei das Wetter zu schlecht gewesen.

Angespannte Situation

„Der Patient muss unter anderem noch beatmet werden, wird aber bereits allmählich von der Beatmung entwöhnt“, erklärte der Chefarzt. „Er ist bei Bewusstsein und hält über Smartphone und Tablet Kontakt zu seiner Familie.“

Die Situation auf der Intensivstation des Hauses bleibe indes angespannt: Aktuell sind 16 Betten belegt, vier davon durch Corona-Patienten. „Wir geraten an unsere Kapazitätsgrenze“, sagte Hofstetter. „Weitere Patienten aus besonders belasteten Regionen können wir heute nicht aufnehmen, und auch regional steigende Patientenzahlen bereiten uns Sorge.“

Deshalb appellierte der Mediziner an alle Ungeimpften, sich impfen zu lassen. „Die Impfung bleibt eines der wichtigsten Mittel, um die Infektionszahlen zu bremsen und so den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu vermeiden.“ her