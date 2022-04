Passantin sorgt für geschlossene Bahnschranken in Landau

Landau. Eine Frau hat am Samstagmorgen in Landau dafür gesorgt, dass die Bahnübergänge in der Westbahn- und Zweibrücker Straße geschlossen wurden. Nach Polizeiangaben kam es dadurch in diesen Bereichen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auslöser war eine Passantin, die trotz geschlossener Schranken die Bahngleise überqueren wollte. Der vom Westbahnhof anfahrende Zug musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Zu einem Sach- oder Personenschaden kam es nicht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.