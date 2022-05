Pass ab Juni nicht mehr Fahrschein

Mannheim/Heidelberg. Wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) berichtet, endet an diesem Dienstag, 31. Mai, die Regelung „Pass = Ticket“ zur deutschlandweiten freien Fahrt im Öffentlichen Nahverkehr ÖPNV. Ab dem 1. Juni erhalten registrierte Geflüchtete aus der Ukraine auf Beschluss der Bundesregierung umfassende Hilfen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts, zur Gesundheitsversorgung und zur Integration. Darin eingeschlossen sind Angebote für die Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Anlaufstellen für weitere Informationen und Unterstützung aus den Grundsicherungssystemen sind die Jobcenter der Kommunen. Hier erhalten die Geflüchteten die notwendigen Informationen und Hilfe bei der Integration und Organisation des täglichen Lebens.

9-Euro-Ticket bietet sich an

Das 9-Euro-Ticket gibt es auch per App einfach mit dem Smartphone.

Eine Weiterfahrt im Nahverkehr ist ab dem Juni nur noch mit dem Kauf eines Tickets möglich. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und darüber hinaus empfiehlt sich zunächst für die Monate Juni, Juli und August der Erwerb eines 9-Euro-Tickets, das deutschlandweit im gesamten Nahverkehr gültig ist. Das Ticket ist über digitale und analoge Verkaufskanäle erhältlich. Es ist digital verfügbar als Handy-Ticket für Smartphones in den Apps DB Navigator, VRN-Ticket (DB) und RNV/VRN Handy-Ticket, in der App eTarif, in den Online-Shops von RNV und DB. Außerdem ist das Ticket analog erhältlich: In den Mobilitätszentralen, in den personalbedienten Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen, außerhalb der großen Städte teils auch beim Fahrpersonal der Busse sowie an DB-Automaten und Automaten der rnv. red

Info: Weitere Informationen unter www.vrn.de