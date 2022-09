Wiesloch. Eine Papierpresse an einem Lidl-Einkaufsmarkt ist in Wiesloch am Montagabend in Brand geraten. Wie die Polizei bestätigt, befindet sich die Feuerwehr aktuell im Einsatz, das Feuer wurde aber bereits gelöscht. Es ist nach Angaben der Polizei niemand zu Schaden gekommen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind laut Polizei noch nicht bekannt.

