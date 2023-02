Papiercontainer in Flammen - aufwendige Löscharbeiten in Lampertheim

Lampertheim. Ein Brand in einem Papiercontainer hat am Samstagabend gegen 21 Uhr für einen größeren Einsatz in der Gaußstraße neben der Lidl-Filiale gesorgt: Papier und Kartons hatten sich aus noch ungeklärter Ursache entzündet, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet. Die Löscharbeiten erwiesen sich als aufwendig: Mit dem Wechsellader zogen die Einsatzkräfte den Container auf den Parkplatz, um ihn dort zu öffnen und auszuleeren.

Dann erst konnten die Flammen mit Wasser gelöscht werden. Anschließend wurden die Papierabfälle mit einem Schaumteppich belegt. Angerückt waren die Brandschützer mit acht Fahrzeugen. Nach zwei Stunden war der Einsatz dann beendet.