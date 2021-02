Rhein-Neckar. Ein Drogenprozess mit 46 Beteiligten im Saal, sieben Stunden Verhandlung bei geöffneten Fenstern, ein Amtsrichter, der nach der Eieruhr lüftet, Diskussionen über Maskenpflicht und Trennscheiben oder Quarantäne bedingt abgesetzte Verfahren – die Corona-Pandemie wirbelt den Alltag der Justiz gehörig durcheinander. Anders als im ersten Lockdown – als außer Strafverfahren mit Untersuchungshäftlingen nahezu nichts verhandelt worden ist – läuft der Betrieb an den Gerichten in der Metropolregion im Moment annähernd normal. Obwohl die aktuelle Situation mit zeitweise hohen Inzidenzen und ansteckenden Mutanten anderes vermuten ließe. Eine Tatsache, die mancher Rechtsanwalt kritisch sieht.

„Quarantänefälle kommen bei Haftsachen häufiger vor, da die Ansteckungsgefahr in den Justizvollzugsanstalten höher ist. In Heidelberg hat es in den vergangenen Monaten etwa bei jeder dritten bis vierten Haftsache coronabedingte Probleme gegeben, wobei teilweise nur einzelne Termine ausgefallen sind“, berichtet Thomas Henn, Sprecher des Heidelberger Landgerichts. Tatsächlich gelte im strafrechtlichen Bereich nach dem Gesetz ein Vorrang für Haftsachen. So dürften Beschuldigte höchstens sechs Monate in Untersuchungshaft bleiben.

Nachbarschaftsstreit wird vertagt

„Im Zivilbereich wird weniger verhandelt als im Sommer“, berichtet Henn. „Es gibt Verfahren, die man nicht verschieben kann, weil eine Existenz daran hängt. Wenn ein Bauunternehmer Außenstände von 300 000 Euro einfordert, können wir nicht zuwarten. Der klassische Nachbarschaftsstreit kann aber guten Gewissens vertagt werden.“

„Die Richter wägen jeden Fall ab. Dieselabgas-Verfahren sind zwar nicht das dringlichste, aber da erscheinen zwei Anwälte und in 15 Minuten ist die Verhandlung beendet“, berichtet der Sprecher des Frankenthaler Landgerichts Philipp Sturhan. Man bemühe sich, den Sitzungsplan auszudünnen und Verfahren zu verschieben, wenn Senioren beteiligt sind oder viele Zeugen gehört werden müssen.

Bisweilen werde bei Zivilsachen auch mit Videoübertragungen gearbeitet oder eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren gefunden. „Wir regen Vergleiche an und versuchen, vieles außerhalb einer Sitzung kontaktlos zu klären“, sagt Sturhan. Bei Unterlassungsklagen oder Eilverfahren bei Unterbringungen sei dies aber nicht denkbar. „Wenn ein Mensch in der Psychiatrie untergebracht wird, muss ich hinfahren und mit ihm sprechen, um entscheiden zu können, ob die Maßnahme gerechtfertigt ist.“

Nach welchen Spielregeln ein Prozess dann vor Gericht abläuft, entscheiden generell die Vorsitzenden: „Grundsätzlich gilt für die Frage, ob und wie terminiert wird, die richterliche Unabhängigkeit. Allerdings gibt es bei den Sicherheitsvorgaben im Gebäude und im Saal mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Vorgaben, an die sich alle Kollegen halten“, berichtet Henn. Doch wie Vorsitzende mit den Corona-Vorgaben umgehen, entschieden sie selbst. „Jeder kann entsprechende sitzungspolizeiliche Anordnungen erlassen“, ergänzt Sturhan.

„Obwohl es immer dieselbe Situation ist, wird sie überall anders gehandhabt. Ein guter Mittelweg wäre schön“, betont der Ludwigshafener Rechtsanwalt Alexander Klein. „Ich erlebe heute noch Verhandlungen, in denen der Vorsitzende darauf besteht, dass alle Beteiligten die Masken ausziehen, damit man die Gesichter sehen kann.“ Wenn man wie er täglich in Verhandlungen sitzt, lege man aber durchaus Wert darauf, dass der Vorsitzende die Gesundheit der Beteiligten schützt.

Ein Landgerichtstermin, den er bedenklich fand, weil an einem Tag 25 Zeugen gehört werden sollten, sei zum Glück abgesagt worden. „Die hätten sich alle im Flur gestapelt, da sich Befragungen nie auf die Minute timen lassen.“ Es gebe aber auch fürsorgliche Richter, „in Speyer stellt ein Vorsitzender immer die Eieruhr, damit ausreichend gelüftet wird.“

U-Haft ist nicht gleich U-Haft

Was Untersuchungshäftlinge angeht, so unterscheiden sich ihre Bedingungen nicht von Bundesland zu Bundesland, sondern von Justizvollzugsanstalt zu Justizvollzugsanstalt. „Gefangene, die mehrmals zu Gericht müssen, leben bei uns auf einer Terminstation zusammen, wo sie zwar untereinander Kontakt haben dürfen, aber nicht zu anderen Stationen. Damit schützen wir die anderen Insassen und ersparen den U-Häftlingen nach jeder Verhandlung eine 14-tägige Isolation“, berichtet Gundi Bäßler, Leiterin der JVA Frankenthal. Ohne die 17 Plätze in einem eigenen Trakt, dürften Gefangene in Isolation höchstens beim Hofgang mit Abstand und Maske andere treffen. „Da derzeit alle Insassen nur virtuellen Besuch bekommen und ihre Verteidiger nur durch eine Trennscheibe treffen dürfen, entsteht den U-Häftlingen auch kein Nachteil.“

Diese Lösung funktioniert laut Bäßler aber nur, weil es in Frankenthal ausreichend Platz gibt. „Jede JVA löst das auf ihre eigene Weise.“