Ludwigshafen. Unbekannte haben am Donnerstagmittag mehrere Pakete aus einem in der Sebastian-Bach-Straße in Ludwigshafen abgestellten Lieferfahrzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ist die genaue Schadenshöhe derzeit noch unklar. Das Auto war zum Zeitpunkt des Überfalls nicht verschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu wenden.