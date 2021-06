Römerberg. Einen kuriosen Unfall musste die Polizei am Montag auf der B 9 zwischen Römerberg und Schwegenheim aufnehmen. Dort stand ein Paketfahrer mit einer Panne am rechten Fahrbahnrand. Eine von hinten kommende 25-jährige Sprinter-Fahrerin streifte das Auslieferfahrzeug und riss dessen Seite auf, so dass Pakete nach Angaben von Augenzeugen auf der Fahrbahn verteilt wurden. Da die B 9 während der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar war, staute es sich Richtung Germersheim.

AdUnit urban-intext1