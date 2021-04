Paketbote von Hund gebissen

Leimen. Ein 25-jähriger Paketzusteller wurde am Dienstagnachmittag in Leimen von einem Hund gebissen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann ein Grundstück in der Römerstraße, um ein Paket auszuliefern. Währenddessen kam laut Polizei ein 16-Jähriger mit dem Hund seines Bruders vom Gassigehen zurück und betrat ebenfalls den Hof. Als der Hund, ein Kangal, den Paketboten wahrnahm, habe er sich von der Leine losgerissen. Er sei auf den 25-Jährigen losgegangen und habe ihm ins Knie gebissen. Der Verletzte wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort behandelt und anschließend zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

