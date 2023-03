Paar greift Polizeibeamte in Frankenthal an

Frankenthal. Polizisten haben versucht, am Montagnachmittag einer Frau in Frankenthal zu helfen – und wurden angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mann gegen 17.10 Uhr in der Straße "Am Kanal" eine Frau verfolgt. Außerdem war er aggressiv ihr gegenüber und versuchte, sie festzuhalten. Die angerückte Funkstreife wollte beide Personen kontrollieren. Beide Beteiligten, die aus unbekannten Gründen in einen Beziehungsstreit geraten waren, verhielten sich aggressiv gegenüber den Polizisten. Als die Polizeikräfte sie fesselten, leistete die betrunkene Frau Widerstand, indem sie mit ihren Füßen nach den Polizeikräften trat, sie im weiteren Verlauf versuchte, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu geben und zudem um sich spuckte. Die Polizeikräfte blieben unverletzt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 zu wenden.

