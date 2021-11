Ortsdurchfahrt durch Weinheim beeinträchtigt - Rinne wird ausgetauscht

Weinheim. Befahrbar bleibt die Strecke zwar, es könnte aber zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen: Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag mitteilte, wird es ab Anfang nächster Woche auf der Bundesstraße (B) 3 in Weinheim auf Höhe der TC Tankstelle zu Bauarbeiten kommen. Betroffen ist dann die Fahrtrichtung Heidelberg sowie der Abbiegestreifen BRN Busdepot, Waschstraße und TC Tankstelle. Der Streckenabschnitt bleibe jedoch voll befahrbar.

Grund für diese Maßnahme ist eine nicht mehr verkehrssichere Entwässerungsrinne, hieß es weiter vom Straßenbauamt. Diese soll nun durch eine Betonschlitzrinne ersetzt werden. Mit den Arbeiten begonnen wird am 15. November – wenn alles nach Plan verläuft, werde die Maßnahme spätestens am 20. November abgeschlossen sei, so der Rhein-Neckar-Kreis. Die Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro werden vom Bund getragen.