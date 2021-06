Optikergeschäft heimgesucht: Brillen und Bargeld gestohlen

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Diebstahl eines Optikergeschäfts in Neustadt an der Weinstraße sind am Samstagmorgen mehrere Brillen sowie Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die bislang unbekannten Täter gegen 3.30 Uhr durch das Zerstören eines Schaufensters in das Optikergeschäft in der Friedrichstraße. Das Geschäft wurde durchwühlt vorgefunden. Durch die Beamten wurde eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die zur genannten Zeit Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße unter der Telefonnummer 06321/ 8540 zu melden.

