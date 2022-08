Die 82-jährige Frau, die am Samstag tot in ihrer Wohnung in Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Weinstraße) gefunden wurde, ist erschlagen worden. Stumpfe Gewalteinwirkung habe zum Tode der Frau geführt, meldeten Polizeipräsidium Rheinpfalz und Staatsanwaltschaft Landau am Montag nach einer Obduktion der Leiche. Ob bei der Tat ein Gegenstand verwendet worden ist, sei derzeit noch unklar und

...