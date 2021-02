  Online-Vortrag zu Michael Buthe

Mannheim. Auch wenn die Mannheimer Kunsthalle bis auf Weiteres pandemiebedingt geschlossen bleibt, lässt sich der eine oder andere Einblick nehmen in das Haus, nämlich digital: Die sehenswerte Schau im Altbau mit Künstlerbüchern des 1994 gestorbenen Malers, Bildhauers und Collagisten Michael Buthe ruft Kurator Jakob Köllhofer in Erinnerung. Er gibt am Sonntag, um 15.30 Uhr in einem Online-Vortrag Einblick in die programmatisch „Grenzenlos“ überschriebene farbenfrohe Ausstellung, die 31 künstlerisch gestaltete Tagebücher Buthes versammelt. Der Vortrag dauert eine Stunde, die Teilnahme kostet sechs Euro, Zugang über den Online-Shop: https://shop.kuma.art/#/product/event/272

